أرباح ضخمة لـ برشلونة والريال من كلاسيكو أمريكا الودي

يستعد فريقي برشلونة وريال مدريد لخوض مباراة ودية من مباريات الكلاسيكو والمقرر لها في الرابعة فجر الأحد، والتي تلعب في أمريكا في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية فإن ناديي برشلونة وريال مدريد سيحصل كل منهما على 5 مليون دولار من وراء خوض مباراة الكلاسيكو الودية التي تلعب في أمريكا فجر غدًا الأحد.

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وأضافت الصحيفة الإسبانية: “فريق برشلونة حصل على 3.5 مليون دولار من خوضه مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي والتي انتهت بفوز البارسا بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

فيما حصل ريال مدريد على مبلغ 3 مليون دولار بعد الهزيمة من إي سي ميلان الإيطالي في المباراة الودية الأولى التي لعبوها في أمريكا أيضًا في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينطلق موسم ريال مدريد بمواجهة أتالانتا في السوبر الأوروبي يوم 17 أغسطس، فيما موسم برشلونة يوم 17 أغسطس الجاري بمواجهة نظيره فالنسيا في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإسباني.