زيزو يتحدث عن حجم إصابته وحلم التتويج بذهبية بأولمبياد باريس

تحدث أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك والمتواجد حاليًا رفقة صفوف المنتخب المصري الأوليمبي الذي يخوض أولمبياد باريس 2024.

وقاد زيزو المنتخب المصري الأوليمبي إلى نصف نهائي أولمبياد باريس الحالية، وذلك بعد الفوز على نظيره باراجواي أمس بخمسة مقابل أربعة في ركلات الجزاء الترجيحية التي جمعتهما أمس.

اقرأ أيضًا: تطور مفاجئ في مفاوضات الاهلي لضم عمر فرج

وضرب المنتخب المصري موعدًا مع نظيره الفرنسي في نصف نهائي الأولمبياد المقامة حاليًا على الأراضي الفرنسية.

وقال زيزو في تصريحات صحفية: “هدفنا تحقيق ميدالية ذهبية لما لا، نحن فريق قوي ولاعبونا على مستوى عال، كما أن لدينا مدرب كبير يعمل بكفاءة عالية”.

وأضاف: “تعرضت للإصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة باراجواي، وأخضع لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل اللحاق بمباراة فرنسا القادمة”.

واختتم: “حققنا إنجازًا بالصعود إلى دور نصف نهائي الأولمبياد والجالي الحالي قارد على تحقيق ميدالية أولمبية لمصر”.