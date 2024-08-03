الاتحاد المصري يكشف تفاصيل إصابة مهاب سعيد وبديله في لقاء الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، تفاصيل إصابة مهاب سعيد لاعب منتخب اليد، والتي تعرض لها خلال مباراة النرويج، مساء أمس، في دور مجموعات أولمبياد باريس.

وقال عمرو صلاح في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2: "حتى الآن حققنا انتصارين على خامس وسادس قارة أوروبا، وتعادلنا مع منتخب فرنسا بطل أوروبا، وهذا إنجاز، وقدمنا أداء جيدًا ضد الدنمارك بطل العالم في آخر 3 نسخ".

وأضاف: "لدينا مواجهة أخيرة في دور المجموعات ضد الأرجنتين، وحال انتصارنا في اللقاء، مع تفوق الدنمارك على النرويج، سنحتل المركز الثاني، للمرة الأولى في تاريخ مصر نحقق الانتصار على النرويج لكرة اليد، ولكن الاحتفالات انتهت في غرفة الملابس، وبدأت عملية الاستشفاء، وكل التفكير في التدريبات ومباراة الأرجنتين المقبلة، والمجموعة الأخرى معقدة لا نستطيع معرفة خصمنا المقبل".

وأوضح: "مهاب سعيد أصيب بكدمة قوية، ولكن لا نعرف التشخيص النهائي، تعرض لإصابة قوية في ظهره، والتي قد تؤدي للإصابة بمزق أو شد في العضلة الضامة، وهو يخضع للأشعة في المستشفى، والنتيجة سوف تظهر وسيحدد طبيب المنتخب موقفه".

وأتم تصريحاته: "أكرم يسري هو من سيدخل القائمة بدلًا من مهاب، وذلك لشغل مركز الجناح الأيمن، هو جاهز ويتدرب برفقة المنتخب داخل المعسكر، وسوف نسافر إلى ليل لمدة ساعتين، لخوض منافسات ربع النهائي".

وفاز منتخب مصر لكرة اليد على النرويج، بنتيجة 26-25، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ليضمن تأهله إلى ربع النهائي.

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