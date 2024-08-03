شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة علاء: صنعنا التاريخ والفريق بالكامل يستحق ذهبية الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم حمزة علاء، حارس مرمى المنتخب الأوليمبي، عن سعادته بفوز الفراعنة على باراجواي والتأهل لنصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا أن هذا الفريق صنع التاريخ ويستحق الميدالية الذهبية.



حمزة علاء

وقال حمزة، عبر حسابه على إنستجرام، "الحمد لله على سعة النعم، الحمد لله على وفرة الرزق، الحمد لله على كثرة العطايا، الحمد لله على بركة الهدايا، الحمد لله على الخير كله".

وأضاف حمزة، "لقد صنعنا التاريخ الآن، يستحق هذا الفريق بأكمله الفوز بالميدالية الذهبية وأكثر من ذلك، نصف نهائي الأولمبياد.. نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح نصف نهائي الأولمبياد."، مضيفا: "بصراحة عاجز عن الكلام وتهانينا لكل مصري وهذا من أجل 110 ملايين، لم ننته بعد والحلم الأولمبي مستمر، نراكم في الخامس من يوليو".



حمزة علاء

وحرص لاعبو منتخب مصر الأولمبى على الاحتفال بالحارس حمزة علاء، بعد تألقه أمام منتخب باراجواى والتصدى لركلة جزاء أهلت المنتخب إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على باراجواى بركلات الترجيح 5 /4 بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى في العاشرة مساء الاثنين المقبل، مع فرنسا التى تخطت منتخب الأرجنتين بهدف نظيف في إطار ربع نهائي الأولمبياد.