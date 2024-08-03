شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مستقبل "مترجم" كولر بعد حسم بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مهمة خلال الأيام المقبلة لحسم مصير خالد الجوادي "مترجم" مارسيل كولر المدير الفني للفريق. ورغم قوة علاقة الجوادي بالمدير الفني للأهلي إلا أن هناك مطالب داخل لجنة التخطيط للكرة وبين مسئولى النادي للاستغناء عن خدمات الجوادي بنهاية الموسم الجاري.

ويرى بعض مسئولى الأهلي أن الجوادي أصبح له صلاحيات تفوق دوره كمترجم للمدير الفني، بجانب تدخله فى بعض الأمور الفنية، الأمر الذي اشتكى منه بعض لاعبي الفريق، فضلاً عن حديث "مترجم" كولر بين الحين والآخر عبر السويشيال ميديا عن أمور لا تخصه تسببت فى مشاكل له وللفريق.

وينتظر مسئولو الأهلي حسم بطولة الدوري رسمياً حيث يتبقى على التتويج بها الفوز بـ4 نقاط دون النظر لنتائج بيراميدز من أجل مناقشة مستقبل خالد الجوادي في القلعة الحمراء، سواء بتوجيه الشكر له أو بقائه مع الفريق فى ظل تمسك كولر به.

وبعيداً عما سبق، يدخل فريق الأهلي مساء اليوم، السبت، معسكرا مُغلقا استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة في الجولة الـ23 لبطولة الدوري وهي المباراة التي يتطلع فيها المارد الأحمر للفوز من أجل ملامسة بطولة الدوري التي تطرق أبواب القلعة الحمراء بقوة بعد الانتصارات الماضية التي كان أخرها الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ويرغب مارسيل كولر مدرب الفريق في الانتهاء من حسم بطولة الدوري من أجل منح الفرصة لبعض البدلاء والشباب.