شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. عمر هشام ينهى منافسات الإسكيت بإحراز 106 من 125 طبقا والان مع تفاصيل الخبر

أنهى عمر هشام، لاعب منتخب الرماية، منافسات الإسكيت محققا 106 من أصل 125 طبقا فى أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا وتستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

انسحب السباح مروان القماش من خوض منافسات سباق 1500 م حرة بسبب الإصابة التى تعرض لها فى أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس الجارى.

وتحامل البطل المصري مروان القماش على نفسه خلال منافسات سباق 800 متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهو مصاب في الكتف اليسرى خلال المنافسات.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.