شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد فراعنة اليد لمواجهة الأرجنتين فى أولمبياد باريس 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 03 أغسطس 2024 03:20 م
يستعد منتخب رجال كرة اليد لمواجهة الأرجنتين غدا، الأحد، فى ختام دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024 بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26- 25 .س..ما هو برنامج المنتخب الوطني قبل مواجهة الأرجنتين؟ ج..أكد عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد اليد الموجود مع البعثة فى باريس، خوض اللاعبين تدريبات استشفائية خفيفة استعداداً لمواجهة الغد. س..ما موعد مباراة فراعنة اليد أمام الأرجنتين؟ ج..تقام مباراة منتخب اليد فى الثانية عشرة ظهرغد الأحد بتوقيت القاهرة. س..ما ترتيب مجموعة الفراعنة قبل مواجهة الأرجنتين؟ ج..ترتيب المجموعة كالتالى:
منتخب الدنمارك الأول برصيد 8 نقاط
منتخب النرويج الثانى برصيد 6 نقاط
منتخب مصر الثالث برصيد 5 نقاط
منتخب فرنسا الرابع برصيد 3 نقاط
منتخب المجر الخامس برصيد نقطتين
منتخب الأرجنتين السادس دون نقاط.
وقال الأمين فى تصريحات عقب الفوز على النرويج، "العالم أجمع شاهد المباريات القوية والمستوى القوى الذى يقدمه الفراعنة بداية من مباراة المجر ومباراة الدنمارك حتى مباراة فرنسا، والذى قدم خلالها لاعبو الفريق الوطنى مباراة تاريخية امام المنتخب الفرنسى".
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