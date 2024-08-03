شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد فراعنة اليد لمواجهة الأرجنتين فى أولمبياد باريس 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب رجال كرة اليد لمواجهة الأرجنتين غدا، الأحد، فى ختام دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024 بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26- 25 .

ج..أكد عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد اليد الموجود مع البعثة فى باريس، خوض اللاعبين تدريبات استشفائية خفيفة استعداداً لمواجهة الغد.ج..تقام مباراة منتخب اليد فى الثانية عشرة ظهرغد الأحد بتوقيت القاهرة.ج..ترتيب المجموعة كالتالى:

منتخب الدنمارك الأول برصيد 8 نقاط

منتخب النرويج الثانى برصيد 6 نقاط

منتخب مصر الثالث برصيد 5 نقاط

منتخب فرنسا الرابع برصيد 3 نقاط

منتخب المجر الخامس برصيد نقطتين

منتخب الأرجنتين السادس دون نقاط.

ج..قال الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية لبعثة مصر في أولمبياد باريس، إنه تم إجراء الأشعة اللازمة للاطمئنان على حالة مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لكرة اليد، بعد إصابته خلال مباراة النرويج، وتوجه اللاعب مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وعاد مباشرة للقرية الأولمبية بعد الاطمئنان عليه.ج..أكد الدكتور محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد، أن المستوى الفنى والبدنى والمهارى الذى يقدمه منتخبنا الوطنى المصرى بقيادة الخبير الإسبانى خوان كارلوس باستور مستوى أكثر من رائع فى جميع مباريات الفريق بأولمبياد باريس 2024.

وقال الأمين فى تصريحات عقب الفوز على النرويج، "العالم أجمع شاهد المباريات القوية والمستوى القوى الذى يقدمه الفراعنة بداية من مباراة المجر ومباراة الدنمارك حتى مباراة فرنسا، والذى قدم خلالها لاعبو الفريق الوطنى مباراة تاريخية امام المنتخب الفرنسى".