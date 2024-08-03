موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس.. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر الأولمبي، نظيره الفرنسي، فى العاشرة مساء الإثنين، على ملعب جروباما ستايديوم، في نصف نهائي أولمبياد باريس.

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي الأولمبياد بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة التي ضمت كلا من: "إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان"، برصيد 7 نقاط.

وتأهل الفراعنة إلى المربع الذهبي بعد الفوز على باراجواي (5-4 ) بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي والإضافي، فيما عبر منتخب فرنسا "البلد المضيف"، نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد.

يواجه الفائز من مباراة مصر وفرنسا، المتأهل من مباراة نصف النهائي الآخر بين المغرب وإسبانيا.

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تذاع منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

كما تنقل القنوات الجزائرية اللقاء مجانا على النايل سات.