قرار حاسم من كولر بشأن رحيل نجم الاهلي

أفادت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن المدرب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، وافق على رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى نادي زد، للحصول على خدمات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويروّج نادي زد، لفكرة ضم عبد القادر بعد قلة مشاركته في المباريات مع المارد الأحمر وعدم الاعتماد عليه بشكل مستمر من قبل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي.

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وأعطى المدرب السويسري مارسل كولر، الضوء الأخضر لرحيل أحمد عبد القادر لعدم الحاجة إليه خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب المقرر لها غدًا الأحد، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، حصدها الفريق من 29 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 70 نقطة حصدها من 31 مباراة.