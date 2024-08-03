الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الاهلي

شهدت الساعات الأخيرة تردد أخبار حول دخول نادي الزمالك، في مفاوضات مع بيرسي تاو، لاعب الاهلي، لضمه في الفترة المقبلة.

ونفى مسؤولو نادي الزمالك أي وجود لمفاوضات معبيرسي تاو، لاعب النادي الاهلي، للانضمام إلى صفوف الأ[يض خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح مسئولو الزمالك أن مجلس الإدارةيركز حاليًا على حل أزمة إيقاف القيد التي يواجهها النادي.

اقرأ ايضًا..الزمالك يفاجئ زيزو بعد تألقه في أولمبياد باريس 2024

وأشار إلى أن أي تعاقدات جديدة ستتم بعد الحصول على موافقة المدير الفني الحالي للفريق، جوزيه جوميز، والذي حدد بعض الاحتياجات التي سيتم العمل على تلبيتها بعد حل الأزمة.

وأكدت المصادر أن ما يتردد عن وجود مفاوضات بين الزمالك وبيرسي تاو أو أي لاعب آخر، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة نهائيًا.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على نظيره الجونة في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتهى اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري، بفوز الأبيض بهدف مقابل لاشئ.

وسجل حمزة المثلوثي الهدف الأول من ركلة جزاء، حصل عليها الزمالك عقب عرقلة مصطفى شلبي.

وأحرز سيف الدين الجزيري، هدف ثانٍ للزمالك، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة.