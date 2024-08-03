كاف يوجه رسالة إلى الاتحاد المصري عقب تأهل الفراعنة لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024

وجه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسالة إلى جمال علام رئيس الاتحاد المصري، بعد تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وقال موتسيبي في رسالته إلى رئيس الاتحاد المصري جمال علام:” أخي أهنئك على الفوز المميز على باراجواي، لقد جعلتم المصريين والأفارقة فخورين بكم”.

وتابع: “أتمنى لكم الأفضل في المواجهة المقبلة أمام فرنسا”.

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وكان قد تأهل منتخب مصر لنصف النهائي عقب تصدر مجموعته على حساب إسبانيا والفوز على باراجواي بركلات الترجيح في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله.

وضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره فرنسا الذي فاز على الأرجنتين بهدف دون رد، في دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتقام مباراة منتخب مصر وفرنسا يوم الإثنين الموافق الخامس من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبوظبي.