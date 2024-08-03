سر غياب كهربا عن مران الاهلي لليوم الثاني على التوالي

تغيب محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الاهلي، عن المران الجماعي اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي.

وكان كهربا، قد غاب عن مران أمس الجمعة، ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق إنبي في مسابقة الدوري.

ويأتي غياب كهربا بسبب شكواه من إجهاد عضلي، وفضل الجهاز الفني إراحته من التدريبات.

اقرأ ايضًا..قرار حاسم من كولر بشأن رحيل نجم الاهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته اليوم قبل مواجهة نظيره المقاولون العرب المقرر لها غدًا الأحد، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة نظيره المقاولون العرب، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد.

ويغيب عن المارد الأحمر سبع لاعبين وهم كالتالي..

أحمد عبد القادر وعمرو السولية وعلي معلول وبيرسي تاو بسبب الإصابة، كما يغيب حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس لتواجدهم مع منتخب مصر الأوليمبي الذي يخوض أولمبياد باريس 2024.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، حصدها الفريق من 29 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 70 نقطة حصدها من 31 مباراة.