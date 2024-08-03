"ميدالية عربية جديد".. إيمان خليف تحجز مقعداً في نصف نهائي الملاكمة سيدات بأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكنت الجزائرية إيمان خليف، من تحقيق الفوز على حساب المجرية لوكا آنا هاموي، بنتيجة 5-0، في الدور ربع النهائي لمنافسات الملاكمة سيدات وزن 66 كيلو، في أولمبياد باريس 2024.

ونجحت خليف في الصعود إلى الدور قبل النهائي بأولمبياد باريس، لتضمن بذلك تقديم ميدالية لبلدها في أولمبياد باريس 2024، خاصة وأن أصحاب المركزين الثالث والرابع، في لعبة الملاكمة يحصلن على ميدالية برونزية.

وسوف تواجه خليف في نصف النهائي التايلاندية جانجم سوانافينج، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 11.34 دقيقة مساءً.

وكانت خليف تمكن من الصعود إلى الدور ربع النهائي، بعد الفوز على الإيطالية أنجيلا كاريني، في دور ال 16 من البطولة، بعد 46 ثانية فقط.

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