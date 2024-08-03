"من الصعب التحكم به".. هنري يعلق على مواجهة منتخب مصر الأولمبي في نصف نهائي أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، على مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب مصر الأولمبي، في نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

ويلاقي منتخب مصر تحت 23 عاماً نظيره منتخب فرنسا يوم الإثنين المقبل الموافق 5 أغسطس الجاري، في إطار نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وقال هنري في تصريحات صحفية: "شعرت بالغضب بعد حصول إنزو ميلوت على بطاقة حمراء، بعد نهاية مباراة الأرجنتين أمس، ولا يجب أن تضع فريقك في مثل هذا الموقف".

وأضاف: "كرة القدم تدور حول القتال، ولكن بالمعنى الجيد للكلمة، والأرجنتين منتخب صعب للغاية، ولكننا تمكنا من الصمود أمامه وتحقيق الفوز، ولاعبي فريقي حالياً أسميهم الرجال المجانين بكرة القدم".

واختتم هنري تصريحاته: "سنواجه في نصف النهائي منتخب مصر، الذي يلعب بشكل جيد ويصعب التحكم به، ولديه جودة عالية ولاعبين مميزين".

وتمكن منتخب مصر الأولمبي من الصعود إلى نصف نهائي أولمبياد باريس، بعد الفوز على منتخب باراجواي، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، في الدور ربع النهائي، فيما تمكن منتخب فرنسا من الفوز على حساب منتخب الأرجنتين في الدور ذاته، بنتيجة هدف دون مقابل.

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