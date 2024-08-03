أول تعليق من الزمالك على أنباء تقديم عرض رسمي لضم بيرسي تاو من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة تقديم نادي الزمالك عرض رسمي للحصول على خدمات الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفرقي الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي هذا في ظل رغبة مسؤولي الفارس الأبيض في تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، قوله إن إدارة القلعة البيضاء تعمل في الوقت الحالي، على إنهاء أزمة إيقاف القيد، التي تواجه النادي، خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن ما يتردد حاليا بشأن وجود مفاوضات مع بيرسي تاو، أو أي لاعب آخر، أمر غير صحيح نهائيا.

وأضاف المصدر: «بيرسي تاو من اللاعبين المميزين، لكن التفاوض مع أي لاعب يجري بعد الحصول على وجهة نظر المدير الفني الحالي للفريق، جوزيه جوميز»، مشيرا إلى أن «المدرب حدد بعض الطلبات، وسنعمل على تنفيذها عقب حل أزمة إيقاف القيد الحالية، لتدعيم النواقص التي تواجه الفريق».

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «كيك أوف» الجنوب أفريقية، أن نادي الزمالك تقدم بعرض للحصول على خدمات بيرسي تاو، بقيمة 2 مليون دولار، في ظل رغبة مسؤولي النادي الأهلي في رحيله، بقرار من جانب مارسيل كولر، المدير الفني الحالي للفريق الأحمر.