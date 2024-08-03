كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. تعرف على موعد المباراة والقناة المجانية الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف ملعب "ميتلايف ستاديوم" في مدينة نيويورك الأمريكية كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن الجولة التحضيرية لموسم 2024/25.

وتقام المباراة غدا الأحد، في تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأعلنت شبكة قنوات "الكويت الرياضية" عن بث مباريات برشلونة في بطولة كأس فلوريدا 2024 بالجولة التحضيرية في أمريكا.

تردد قناة الكويت الرياضية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

إسم القناة: Kuwait Sports HD

القمر: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: V عمودي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3