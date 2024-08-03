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كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. تعرف على موعد المباراة والقناة المجانية الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -        

يستضيف ملعب "ميتلايف ستاديوم" في مدينة نيويورك الأمريكية كلاسيكو الأرض بين وبرشلونة، ضمن الجولة التحضيرية لموسم 2024/25.

وتقام المباراة غدا الأحد، في تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأعلنت شبكة قنوات "الكويت " عن بث مباريات في بطولة كأس فلوريدا 2024 بالجولة التحضيرية في أمريكا.

تردد قناة الكويت الرياضية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

إسم القناة: Kuwait Sports HD

القمر: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: V عمودي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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