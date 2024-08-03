الامارات | قضية كرامة وشرف.. أول تعليق للبطلة الجزائرية إيمان خليف في الأولمبياد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت البطلة الجزائرية إيمان خليف، الجدل في أولمبياد باريس 2024، بعد نزال دور الـ 16 مع منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني والذي لم يستمر سوى 46 ثانية بسبب انسحاب الأخيرة، إضافة إلى التايوانية يو تينغ لين خلافاً حاداً لأن كلاهما تم استبعادهما من بطولة العالم العام الماضي في نيودلهي بعد فشلهما في تلبية معايير الأهلية.

وضمنت الملاكمة إيمان خليف التي أثارت الكثير من الجدل حول هويتها الجنسية، أوّل ميدالية للجزائر في أولمبياد باريس، بعد تغلبها على المجرية آنا لوتسا هاموري بالنقاط في ربع نهائي وزن 66 كلغ.

وبتأهلّها إلى نصف النهائي، ضمنت خليف على الأقل ميدالية برونزية، ستلاقي الملاكمة التي حلّت خامسة في أولمبياد طوكيو صيف 2021، التايلاندية جانجيم سوانافينغ المصنفة ثامنة التي أقصت التركية بوسيناس سورمينيلي حاملة ذهبية في أولمبياد طوكيو.

البطلة الجزائرية إيمان خليف بعد فوزها بإجماع الحكام وخروجها باكية تأثراً من الحلبة، قالت: "هذه قضية كرامة وشرف كل امرأة او أنثى. الشعب العربي كله يعرفني منذ سنوات. منذ سنوات وأنا ألاكم في مسابقات الاتحاد الدولي الذي ظلمني. لكن أنا عندي الله."