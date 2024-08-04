شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتعاقد مع مدافع وسط بروكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو مودرن سبورت لاتفاق نهائي مع نظرائهم بنادى بروكسى للتعاقد مع محمد صبرى مدافع وسط الأخير الذى لفت الأنظار إليه بشدة خلال دورى المحترفين مع فريقه خلال الموسم المنقضى.

ويسعى مسئولو مودرن للتعاقد مع عدد من اللاعبين من دورى المحترفين والقسم الثانى، في ظل غلاء الأسعار بالدورى الممتاز وحاجة الفريق لعدد من الصفقات الجيدة للمنافسة في الموسم المقبل.

كان الفريق قد تعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية مثل محمد مسعد لاعب منتخب السويس السابق، وضياء السيد مهاجم المنصورة، وجار الاتفاق مع عدد من اللاعبين.