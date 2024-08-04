شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو مسلم: الننى لاعب كبير.. وميكالى "عمل من الفسيخ شربات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أبو مسلم، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ميكالي "صنع من الفسيخ شربات"، موضحا أن المدرب لم يجد اللاعبين الكبار الذين طلبهم، وتم الاستعجال في الحكم عليه بعد أول مباراة له في أولمبياد باريس 2024.

وقال أبو مسلم، في تصريحات تليفزيونية، إن منتخب باراجواي الذي تغلب عليه الفراعنة بالأمس بطل قوي، ولديه حلول، ولكن الناحية المهارية منعدمة بين لاعبيه.

وأشاد أبو مسلم بإمكانيات لاعبي المنتخب الأولمبي إبراهيم عادل وحسام عبد المجيد، موجها التحية للنني، مؤكدا أنه لاعب كبير ولم يكن في صفوف الأرسنال من فراغ، ويجب أن يكون الحديث عنه بمنطقية، فهو لاعب مساك ولديه اتزان عقلي وعارف تحركاته جيدًا.

وقال إن الجيل الحالي في المنتخب الأولمبي مميز ومدير فني واقعي حتى الإعداد للبطولة لم يكن قويا والمباريات الودية لم تكن عند المستوى المطلوب.

وأضاف أحمد أبو مسلم، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن المنتخب المغربي أعلى من الإسباني ويمكنهم الفوز عليه بسهولة ويخططون لهذا المستوى الذي هم عليه الآن.

واستطرد أحمد أبو مسلم، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي اقترب من حسم بطولة الدوري المصري، ولديه اتزان انفعالي وسط ضغط المباريات وهذه شخصية النادي الأهلي.

وتأهلت مصر لنصف نهائي الأولمبياد بعد الفوز على باراجواي أمس، الجمعة، بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

وعلى صعيد متصل، يواجه 6 لاعبين بصفوف المنتخب الأولمبى خطر الغياب عن المباراة الختامية فى أولمبياد باريس 2024، وذلك حال تلقي أى منهم بطاقة صفراء فى مواجهة فرنسا بنصف نهائى البطولة.

وجاءت قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن المباراة الختامية للإيقاف كالتالي: "أحمد مصطفى زيزو، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شحاتة، وأحمد عاطف، وأحمد عيد، وبلال مظهر"، وذلك حال تلقيهم بطاقة صفراء فى مواجهة فرنسا.

وضرب منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، موعداً مع فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس بعدما صعد الفريقان إلى هذا الدور، وذلك في تمام العاشرة مساء الاثنين المقبل.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع باراجواى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، ولجأ الفريقان للوقت الإضافى لحسم بطاقة العبور لنصف النهائى وانتهى بنفس النتيجة، ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح والتى انتهت بفوز مصر 5-4.