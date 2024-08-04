شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد الننى: ابنى اكتشف نفسه من جديد فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ناصر النني، والد محمد النني قائد منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه نجله خلال أولمبياد باريس 2024، بعد التأهل لنصف النهائي على حساب باراجواي.

وقال ناصر النني في تصريحات تليفزيونية: "محمد النني يقدم مستوى مميزا مع منتخب مصر في الأولمبياد ويحب فريقه بشدة ولا يبخل بأى نقطة عرق".

وأضاف: "محمد النني عاد بمستواه الحالي بعد غيابه عن لعب كرة القدم منذ 7 أشهر، و هذا الأمر يحتاج لدراسة، لقد اكتشف نفسه من جديد في أولمبياد باريس".

وتابع: "محمد النني لاعب راجل ويعشق منتخب بلاده، لقد تعرض لشد في الدقائق الأولى من مباراة باراجواي ولكنه تحامل على نفسه حتى أكمل اللقاء، لأنه قادر على تحمل المسئولية تحت أى ظرف".

واختتم النني تصريحاته قائلا: "كنت أتمنى انضمام محمد النني للأهلي، تنفيذا لرغبة والدته، ونحن كنا في انتظار إشارة من الأهلي للعب في صفوفه، ولكن هذا لم يحدث، ولذلك فضلنا اللعب في الدوري الإماراتي".