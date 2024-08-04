شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بيرسى تاو واستبعاد كهربا والشناوى من قائمة الأهلى لمباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

اختار مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة فريقه التي دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا الأحد، والمؤجلة من الجولة الـ23 من مسابقة دوري nile.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، ومحمود الزنفلي، ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وكريم فؤاد، وأحمد عابدين، وخالد عبد الفتاح، ورامي ربيعة، وعمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية، وإمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة، ورضا سليم، وكريم نيدفيد، ومحمد عبد الله، وأحمد عبد القادر، وحسين الشحات، وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.



وشهدت القائمة عودة بيرسي تاو وغياب محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود كهربا بخلاف غياب السولية وطاهر ومعلول للإصابة ومحمود متولي لأسباب فنية.