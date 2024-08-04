شكرا لقرائتكم خبر عن والد حمزة علاء: ابنى وزيزو "إخوات" وتوقعت صعود المنتخب الأولمبى لنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

قال علاء عبد الله والد حمزة علاء حارس مرمى المنتخب الأولمبى، إن ابنه وأحمد سيد زيزو "إخوات"، وكذلك جميع اللاعبين، موضحا أنه توقع صعود المنتخب إلى الدور نصف النهائي بعد الوصول إلى ركلات الترجيح.

وأضاف والد حمزة علاء، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "on time sports" مع الإعلامى سيف زاهر أن والدته لم تر ركلات الترجيح من الضغوط، موضحاً أنه كان لديه إحساس قوي بصعود المنتخب الأولمبى إلى نصف النهائي.

من جانبه أعرب النجم حمزة علاء، حارس مرمى المنتخب الأوليمبي، عن سعادته بفوز الفراعنة على باراجواي والتأهل لنصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا أن هذا الفريق صنع التاريخ ويستحق الميدالية الذهبية.

وقال حمزة، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على سعة النعم، الحمد لله على وفرة الرزق، الحمد لله على كثرة العطايا، الحمد لله على بركة الهدايا، الحمد لله على الخير كله".

وأضاف حمزة: "لقد صنعنا التاريخ الآن، يستحق هذا الفريق بأكمله الفوز بالميدالية الذهبية وأكثر من ذلك، نصف نهائي الأولمبياد.. نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح نصف نهائي الأولمبياد".

واختتم: "بصراحة عاجز عن الكلام وتهانينا لكل مصري وهذا من أجل 110 ملايين، لم ننته بعد والحلم الأولمبي مستمر، نراكم في الخامس من يوليو".