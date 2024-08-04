شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جمال الشماخ: الأهلى أرسل عرضا رسميا.. ومدربه يرفض رحيل اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى المقدم وكيل أعمال المغربي جمال الشماخ، ظهير أيسر حسنية أغادير حقيقة عرض الأهلي للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وقال مصطفى المقدم، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن، المذاع عبر قناة "dmc": "الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم الشماخ، ظهير أيسر حسنية أغادير".

وأضاف: "اللاعب ما زال في عقده عام مع الفريق المغربي، واستقبلنا عرض رسمي من النادي الأهلي، وهو ضمن مشروع كبير يقوم به النادي الأكبر في مصر وأفريقيا".

وتابع: "الأهلي تقدم بعرض بقيمة 600 ألف يورو، والمدير الفني للفريق يرفض رحيل اللاعب بسبب أن النادي يجد مشكلة في التعاقدات، ومن الصعب رحيله".

واستطرد: "من الجيد للاعب وللكرة المغربية الاحتراف والتواجد في النادي الأهلي، واللاعب لم يغادر المعسكر كما يقال، ولكنه يمتنع عن التدريب الجماعي، ويتدرب بشكل منفرد".

وأردف: "النادي المغربي لم يطلب مني إيقاف المفاوضات لنهم يعرفون أن اللاعب طموح ويرغب في الرحيل، والمشكلة كلها تكمن في المدرب فقط لأنه لا يريد رحيل اللاعب بأي شكل من الأشكال".

وواصل: "سنجلس مرة أخرى مع مجلس إدارة حسنية أغادير لنتحدث عن هذا التعاقد، لأن مجلس الإدارة يرغب في رحيل اللاعب في الوقت الحالي حتى لا يغادر بشكل مجاني في الموسم القادم".

واختتم: "الشماخ لم ينضم للمنتخب المغربي من قبل، وربما تسنح له الفرصة بعد الرحيل عن أغادير والاحتراف في النادي الأهلي".