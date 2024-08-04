رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 32 من الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات الجولة الـ 32 لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحاري 2023-2024.

وكانت قد أقيمت الجولة الـ 32 خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة الماضي وشهدت فوز النادي الاهلي ومواصلة الانتصارات في بطولة الدوري وتحقيق الفوز الـ 18 على التوالي.

ويتصدر الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما فريق بيراميدز تعادل إيجابيًا مع فريق فاركو 2-2.

وشهدت الجولة أيضًا عودة فريق الزمالك إلى طريق الانتصارات أمام الجونة بالفوز بهدف دون رد.

وجاءت العقوبات في مباراتي الاتحاد وإنبي وزد مع مودرن سبورت، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي والثانية فاز زد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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عقوبات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري

مباراة الاتحاد وإنبي:

– إيقاف سيف بن منصور تقا لاعب فريق الاتحاد لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة زد إف سي و مودرن سبورت :

– توقيع غرامة مالية على نادي زد قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق في بداية الشوط الثاني من المباراة مما أدى إلى تأخر بدء الشوط الثاني.

– إيقاف مصطفى إبراهيم مدرب فريق زد لمدة مباراة واحدة وذلك للدخول إلى أرض الملعب.