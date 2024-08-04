الإسماعيلي يضع شرطًا جديدًا لرحيل الساعي إلى الاهلي

كشفت تقارير إعلامية، عن شروط جديد وضعها نادي الإسماعيلي، للسماح لـ عمر الساعي، لاعب الفريق الأول للكرة بالرحيل إلى الاهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لـ الإعلامي أمير هشام في برنامجه التليفزيوني، هناك تواصل مستمر بين محمود الخطيب رئيس النادي الأالي ونصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، لحسم ضم عمر الساعي لاعب الإسماعيلي للأهلي في الموسم الجديد.

كما أشار هشام إلى أنه سيتم التفاوض بشكل رسمي بين الناديين بعد ضمان بقاء الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

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وأوضح بأن مسئولي الإسماعيلي، قرروا تأجيل حسم مصير اللاعب، حتى التأكد من الاستمرار في الدوري بالموسم المقبل.

وفي سياق أخر ايستعد الاهلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب المقرر لها اليوم الأحد، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة مساءً.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، حصدها الفريق من 29 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 70 نقطة حصدها من 31 مباراة.