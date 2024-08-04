اتحاد الكرة يتحرك لتجديد عقد ميكالي

كشفت تقارير إعلامية، عن تحرك عاجل من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، لتجديد التعاقد مع روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.

وعقد محمد بركات، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الوطني الأولمبي،جلسة مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي لمناقشة تجديد عقده.

وأوضح الإعلامي أمير هشام، في تصريحات تليفزيونية أن الجلسة كانت ودية وشكلت جس نبض حول إمكانية استمرار ميكالي في الإشراف على المنتخبات السنية وتطوير اللاعبين.

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وأشار أنه لم يصدر أي رد نهائي من ميكالي الذي طلب تأجيل الأمر حتى انتهاء مشاركة المنتخب في الأولمبياد.

وأفاد أن ميكالي لديه تخوفات من عدم مساندة الأندية له كما حدث قبل الأولمبياد، بالإضافة إلى قرب انتخابات اتحاد الكرة.

تأهل منتخب مصر لنصف النهائي عقب تصدر مجموعته على حساب إسبانيا والفوز على باراجواي بركلات الترجيح في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله.

وضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره فرنسا الذي فاز على الأرجنتين بهدف دون رد، في دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتقام مباراة منتخب مصر وفرنسا يوم الإثنين الموافق الخامس من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبوظبي.