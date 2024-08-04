بسبب المنتخب الأولمبي.. تعديل موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري

كشفت تقارير صحفية أن رابطة الأندية المصرية المحترفة ستجري تعديلًا على موعد مباراة الزمالك وإنبي التي تقام الإثنين المقبل في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الإثنين المقبل 5 أغسطس ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين للدوري المصري الممتاز.

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وأشارت التقارير أن لجنة المسابقات قررت تقديم موعد مباراة الزمالك مع إنبي لتقام في تمام الساعة 7 مساءً بدلًا من موعدها الأصلي 9.

وجاء ذلك القرار لعدم تعارض لقاء الزمالك ضد إنبي مع مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام فرنسا في دور نصف نهائي مسابقة دورة أولمبياد باريس2024.

وتقام مباراة مصر ضد فرنسا ضمن منافسات دور نصف النهائي لـ أولمبياد باريس، يوم الإثنين 5 أغسطس في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 30 مباراة، بينما إنبي يتواجد في المركز التاسع برصيد 43 نقطة من 31 لقاء.