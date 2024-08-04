موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين لكرة اليد في أولمبياد باريس 2024

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لخوض مواجهة قوية ومثيرة أمام الأرجنتين، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نظيره الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات، بـ أولمبياد باريس 2024.

ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والأرجنتين.

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وكان منتخب مصر قد نجح في التأهل إلى دور ربع النهائي عقب الفوز على النرويج في الجولة الرابعة، حيث رفع رصيده إلى 5 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة.

موعد مباراة مصر والأرجنتين اليوم في أولمبياد باريس عن منافسات كرة اليد

وتنطلق مباراة مصر والأرجنتين، اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وسيتم نقل مباراة مصر والأرجنتين لكرة اليد عبر قناة “بي إن سبورتس ماكس 1”.

وتعد هذه هي المشاركة الثامنة لمنتخب مصر في الأولمبياد، حيث سبق وأن شارك في نسخ 1992، 1996، 2000، 2004، 2008، 2016، و2020.