اخبار الرياضه

موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين لكرة اليد في أولمبياد باريس 2024

0 نشر
0 تبليغ

مصر والدنمارك لكرة اليد- أولمبياد باريس

مصر والدنمارك لكرة اليد- أولمبياد باريس

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لخوض مواجهة قوية ومثيرة أمام الأرجنتين، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية  أولمبياد باريس 2024.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نظيره الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات، بـ أولمبياد باريس 2024.

ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والأرجنتين.

أقرأ أيضًا.. بسبب المنتخب الأولمبي.. تعديل موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في

وكان منتخب مصر قد نجح في التأهل إلى دور ربع النهائي عقب الفوز على النرويج في الجولة الرابعة، حيث رفع رصيده إلى 5 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة.

موعد مباراة مصر والأرجنتين اليوم في أولمبياد باريس عن منافسات كرة اليد

وتنطلق مباراة مصر والأرجنتين، اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وسيتم نقل مباراة مصر والأرجنتين لكرة اليد عبر قناة “بي إن سبورتس ماكس 1”.

وتعد هذه هي المشاركة الثامنة لمنتخب مصر في الأولمبياد، حيث سبق وأن شارك في نسخ 1992، 1996، 2000، 2004، 2008، 2016، و2020.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا