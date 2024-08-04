غيابات الأهلي في مباراة المقاولون العرب بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب غداً، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن النادي الأهلي خلال مباراة المقاولون العرب غداً، الثلاثي "محمد عبد المنعم، محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي".

ويفقد النادي الأهلي خدمات محمود عبد المنعم كهربا في لقاء المقاولون العرب، بسبب إصابته بالتواء في كاحل القدم، ويقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي في الوقت الحالي طبقاً لقرار الجهاز الطبي.

ويغيب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، والمدافع محمد عبد المنعم عن اللقاء، بعد أن فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر إراحة الثنائي.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالدوري المصري الممتاز، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة جمعهم من 31 مباراة بالمسابقة.

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