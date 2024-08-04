هل غاب كهربا عن مران الأهلي؟.. مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير لغياب محمود عبد المنعم كهربا عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" إنه لا صحة لتلك الأنباء المتداولة، حيث خاض كهربا مرانه في صالة الجيم، ولم يغب عن التدريب.

وأوضح المصدر أن كهربا قد حضر للنادي في موعده وخضع لفحص طبي تبين إصابته بالتواء خفيف في أنكل القدم.

وأتم المصدر أن اللاعب ينفذ البرنامج التأهيلي طبقا لقرار الجهاز الطبي للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر.

الجدير بالذكر أن الأهلي يواجه نظيره المقاولون العرب غدا الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة 23 بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف بيراميدز.

اقرأ أيضًا:

غيابات الأهلي في مباراة المقاولون العرب بالدوري

لوصافة المجموعة.. موعد مباراة منتخب مصر ضد الأرجنتين لكرة اليد والقنوات الناقلة