بالفيديو.. موقف محرج لهالاند في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي والميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعرض المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند، لموقف محرج في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي ضد إي سي ميلان في الجولة التحضيرية للموسم.

وظهر هالاند في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء دخوله إلى غرفة الصحفيين، وقال وهو يجلس على مقعده: "مرحباً بالجميع"، وقد استقبله الجميع بصمت.

وتابع اللاعب بسرعة، رافعا ذراعيه في ذهول أمام الصحفيين: "قل مرحبًا إذن"، ليستجيب الحاضرين في القاعة بخجل: "مرحبا"، ردا على هالاند.

وعندما انتهى المؤتمر، وقف اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا وشكر الحاضرين، وكان رد الصحفيين سريعًا، فقال هالاند مازحًا بابتسامة: "رد جيد".

الجدير بالذكر أن هالاند سجل هدفا في خسارة السيتي ضد الميلان بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

Erling Haaland teaching manners to reporters during a press conference byu/seekingabeauty insoccer

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