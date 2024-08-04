ميدالية منتظرة.. جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد 4 أغسطس، ظهور اللاعبين المصريين في 7 مناسبات مختلفة خلال اليوم التاسع بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتعد أبرز منافسات اليوم، منتخب مصر لكرة اليد ضد الأرجنتين في ختام مواجهات المجموعة الثانية، وينتظر المصريين من منتخب مصر لسلاح الشيش أن يحصل على ميدالية.

جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم الأحد

- عمر خالد - رماية 25 متر - 10 صباحا

- أميرة أبو شُقة - تصفيات رماية الاسكت - 10 صباحا

- منتخب مصر ضد الأرجنتين - كرة يد - 12 ظهرا

- منتخب مصر ضد أمريكا - سلاح الشيش - 12.50 ظهرا

- علي بدوري - الشراع - 1.5 ظهرا

- عمر خالد - رماية 25 متر 2 - 2 ظهرا

- خلود منسي - الشراع - 3.35 عصرا

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