شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلى مع الشماخ.. وكواليس أزمة وكيله بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من المغربي جمال الشماخ ظهير أيسر حسنية أغادير المغربي، تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب، وقيام أحد وكلاء اللاعبين بانتحال صفة المفوض من القلعة الحمراء لحسم صفقة اللاعب المغربي لصالح الأهلي.

وأكد المصدر أنه خلال تواجد بعثة حسنية أغادير في الإمارات لخوض معسكر إعدادي وصل أحد الأفراد ويدعى (م.أ)، ويزعم أنه ممثل الأهلي لحسم صفقة جمال الشماخ وعقد جلسة مع اللاعب للتأكيد على رغبة الأهلي في ضمه، وطالبه الشماخ بالتفاوض بشكل مباشر مع ناديه لحسم الصفقة.

وأوضح المصدر أن هذا الشخص عقد جلسة ثانية مع مسئولي نادي الحسنية وأكد لهم أنه مبعوث الأهلي لحسم الصفقة وطلبوا منه إظهار هويته أو إظهار التفويض الذي يثبت أنه مكلف من الأهلي لحسم الصفقة ولكنه رفض، لتطلب إدارة النادي المغربي من مسئولي الفندق استدعاء الشرطة لمنتحل صفة المفوض من الأهلي لحسم الصفقة قبل أن يترك الفندق خشية من القبض عليه من قِبَل الشرطة لم امتلاكه ما يثبت أنه المسئول من القلعة الحمراء لحسم الصفقة.

وأكد المصدر أن الأهلي أرسل بالفعل عرضا لضم الشماخ مقابل 600 ألف دولار، ولكن تم الرد على العرض بالرفض لرغبتهم في رفع القيمة المالية نظير بيع اللاعب، خاصة أنه من أبرز اللاعبين في الدوري المغربي وسنه 24 عاما فقط.