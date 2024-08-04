شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة اليد: هدفنا ميدالية أولمبية.. ونسعى لإنشاء مدرسة لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، أن الحالة المعنوية لدى لاعبي الفراعنة، مرتفعة للغاية قبل مواجهة الأرجنتين، في ختام دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية باريس.

وقال الأمين، في تصريحات تليفزيونية: "كنا في مجموعة هي الأقوى بالدورة، وكل المنتخبات في مستوى متقارب، ولكن سنسعى للفوز أمام الأرجنتين وحسم المركز الثاني".

وأضاف محمد الأمين: "لدينا مشاكل في عودة بعض اللاعبين من التأهيل من الإصابات، وغياب التركيز وارد في المباريات بسبب تغيير القوائم، وهناك لاعبين استعادوا مستوياتهم وليس هناك مباراة بدون أخطاء".

وتابع: "مباراة فرنسا فرقت معنا في 8 ثواني، وكان لا بد من أن يكون هناك تخطيط محدد لتفادي هذه الثواني، ولكن في النهاية اللاعبين قدموا مستويات مميزة".

وقال رئيس اتحاد كرة اليد: "محمد علي من الحراس أصحاب المستوى الثابت وكريم هنداوي من أصحاب الخبرات، ونملك حراس مميزين على المستوى الفني، ونستعد لعمل مدرسة لحراس المرمى لأن الحارس هو العامل المؤثر".

واستطرد: "مهاب سعيد أصبح في حالة تحسن والعضلة الضامة في تحسن وقد يكون جاهز للمباراة بعد المقبلة، واستدعاء أكرم يسري من أجل تدعيم القائمة وهو خاض تدريبات مع الفريق اليوم".

وأردف: "اللجنة الأولمبية تدعمنا بشكل قوي، ونسعى لتحقيق ميدالية أولمبية بعد تحقيق المركز الرابع في أولمبياد طوكيو الأخيرة وهو إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل ونسعى للتطوير".

واختتم محمد الأمين: "وجود شخصيات بارزة امثال حسن مصطفى ومحمود الخطيب وغيرهم من الأسماء، يزيد من الاهتمام ويسعدنا تواجدهم مع دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى دعم سيادة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، اللي بنقوله قادرين على أي تنافس".