وسائل إعلام: كولر يبلغ إدارة الأهلي رفضه خوض منافسات كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف موقع "القاهرة 24" أن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبلغ إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، رفضه خوض منافسات بطولة كأس مصر، عقب نهاية مسابقة الدوري.

ونقل الموقع عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن كولر يرفض رفضًا قاطعًا خوض منافسات الكأس بعد انتهاء الدوري الممتاز حفاظًا على اللاعبين.

وأضاف المصدر أن المدرب السويسري يرفض حتى مناقشة الفكرة، أو حتى خوض مباريات كأس مصر بالناشئين، حيث أكد كولر للإدارة أن ذلك مستحيل حفاظًا على اللاعبين ولا بد من منحهم راحة أسبوعين أو 3 أسابيع.

وأكمل أن كولر أكد للإدارة أن عدم منح اللاعبين راحة بعد انتهاء الدوري الممتاز هو كارثة بكل المقاييس خاصة مع بداية الموسم الجديد، بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وفي السياق، كشف موقع "بطولات" عن تفاصيل جديدة بشأن موعد نهاية كأس مصر الموسم الحالي والذي لم تحدد مواعيد استكماله.

ونقل الموقع عن مصدر داخل اتحاد الكرة، تأكيده عدم حسم الموعد النهائي لاستكمال مباريات كأس مصر حتى الآن، بعدما تردد بأن المباريات ستلعب كاملة عقب نهاية الدوري وحتى 2 سبتمبر.

وأوضح بأن هذا الموعد المقترح وارد حدوثه حتى الآن ولم يتم استبعاده من حسابات اتحاد الكرة.

وأشار المصدر إلى أن كل شئ وارد في مسألة تحديد مواعيد مباريات الكأس، سواء كان إقامتها عقب الدوري مباشرةً أو تأجيلها.

ولفت إلى أن الأمر بشأن مواعيد البطولة قيد المناقشة ولم يتم حسم الأمر حتى الآن.

وفي وقت سابق، نفى خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ما يتردد حول إلغاء كأس مصر مؤكدًا بأن البطولة ستستكمل بشكل طبيعي.

وأوضح الدرندلي أن إلغاء بطولة كأس مصر، أمر ليس سهلا، لأن ذلك سيتسبب في خسائر مادية للأندية والاتحاد.

وفي سياق آخر، اقترب الأهلي، من حسم لقب الدوري المصري رسميًا للمرة 44 في تاريخه والثانية على التوالي.

يأتي هذا بعدما تفوق الأهلي على نظيره بيراميدز وتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق مقابل 70 نقطة للفريق السماوي من 31 مباراة.

ويمتلك المارد الأحمر فرصة ذهبية بإمكانية حسم لقب الدوري الممتاز غدًا الأحد في مباراته أمام المقاولون العرب، وذلك بشرط فوزه على كتيبة ذئاب الجبل، مع خسارة بيراميدز أمام نظيره زد أو حتى في حالة تعادل الفريق السماوي.