إعلامي يصدم جماهير الزمالك بخصوص الصفقات الصيفية

وجه الإعلامي أمير هشام صدمة إلى جماهير نادي الزمالك بسبب التعاقد مع صفقات صيفية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعاني نادي الزمالك من عدة أزمات مالية خلال الفترة الحالية، إضافة إلى إيقاف القيد حيث مطالب بسداد مبلغ 40 ألف دولار لمساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأسبق.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “هناك اقتراح داخل القلعة البيضاء من جانب بعض الأعضاء، لتأجيل حل أزمة القيد إلى شهر يناير المقبل”.

وأشار إلى أن، الاقتراح جاء بسبب رغبة النادي في إنهاء أولوياته من مستحقات لاعبين ودفع مستحقات الألعاب الأخرى داخل الأبيض”.

وكانت إدارة الزمالك أعلنت التوصل لاتفاق مع المغربي خالد بوطيب لجدولة مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء والتي بسببها تم إيقافه من القيد.

وحصل المهاجم المغربي على جزء من مستحقاته المالية على أن يتم جدولة باقي المبلغ، ومن ثم إنهاء هذه الأزمة.