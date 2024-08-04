"الأهلي وفراعنة اليد".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الأحد العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما يلاقي فريق برشلونة نظيره ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات بطولة كأس فلوريدا الودية، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري:

الأهلي ضد المقاولون العرب.. "أون تايم سبورتس 1".. 9 مساءً.

بيراميدز ضد زد.. "أون تايم سبورتس 2".. 9 مساءً.

مباريات ودية

برشلونة ضد ريال مدريد.. "الكويت الرياضية".. 2 صباحاً.

مانشستر يونايتد ضد ليفربول.. 2.45 دقيقة مساءً.. "إم بي سي مصر 2".

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السويد ضد اليابان.. "بي إن سبورتس".. 10 صباحاً.

مصر ضد الأرجنتين.. "بي إن سبورتس ماكس".. 12 ظهراً.

ألمانيا ضد سلوفينيا.. "بي إن سبورتس".. 3 عصراً.

المجر ضد فرنسا.. "بي إن سبورتس".. 5 مساءً.

الدنمارك ضد النرويج.. "بي إن سبورتس".. 8 مساءً.

إسبانيا ضد كرواتيا.. "بي إن سبورتس".. 10 مساءً.