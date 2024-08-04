اخبار الرياضه

"الأهلي وفراعنة اليد".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الأحد العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في بطولة الممتاز.

كما يلاقي فريق نظيره الإسباني، ضمن منافسات بطولة كأس فلوريدا الودية، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري:

الأهلي ضد المقاولون العرب.. "أون تايم سبورتس 1".. 9 مساءً.

بيراميدز ضد زد.. "أون تايم سبورتس 2".. 9 مساءً.

مباريات ودية

برشلونة ضد ريال مدريد.. "الكويت ".. 2 صباحاً.

مانشستر يونايتد ضد .. 2.45 دقيقة مساءً.. "إم بي سي مصر 2".

أولمبياد باريس 2024 "كرة يد"

السويد ضد اليابان.. "بي إن سبورتس".. 10 صباحاً.

مصر ضد الأرجنتين.. "بي إن سبورتس ماكس".. 12 ظهراً.

ألمانيا ضد سلوفينيا.. "بي إن سبورتس".. 3 عصراً.

المجر ضد فرنسا.. "بي إن سبورتس".. 5 مساءً.

الدنمارك ضد النرويج.. "بي إن سبورتس".. 8 مساءً.

إسبانيا ضد كرواتيا.. "بي إن سبورتس".. 10 مساءً.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا