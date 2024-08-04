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محمد صلاح يقود ليفربول في ودية مان يونايتد

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن آرني سلوت مدرب ، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة مان يونايتد المقرر إقامتها الثالثة إلا الربع فجر اليوم الأحد، في أمريكا ضمن استعدادات الطرفين لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025.


ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم فريق ليفربول في مباراة اليوم، ضد مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

كيليهر فى حراسة المرمي، ثم صلاح – كوناتي – جونز – إيليوت – جوتا - تسيميكاس كارفاليو – جرافينبيرج – كوانساه – برادلي.

فيما تمثل تشكيل مان يونايتد في الأتي:

أونانا في حراسة المرمي، ثم وان بيساكا - إيفانز - ليندلوف – أماس - كاسيميرو - كولير - ديالو - ماونت – سانشو – راشفورد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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