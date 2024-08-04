محمد صلاح يقود ليفربول في ودية مان يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن آرني سلوت مدرب ليفربول، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة مان يونايتد المقرر إقامتها الثالثة إلا الربع فجر اليوم الأحد، في أمريكا ضمن استعدادات الطرفين لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025.



ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم فريق ليفربول في مباراة اليوم، ضد مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

كيليهر فى حراسة المرمي، ثم صلاح – كوناتي – جونز – إيليوت – جوتا - تسيميكاس كارفاليو – جرافينبيرج – كوانساه – برادلي.

فيما تمثل تشكيل مان يونايتد في الأتي:

أونانا في حراسة المرمي، ثم وان بيساكا - إيفانز - ليندلوف – أماس - كاسيميرو - كولير - ديالو - ماونت – سانشو – راشفورد.