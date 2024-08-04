استئناف الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بعد اعتدال الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - استأنفت مباراة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة على ملعب "ميتلايف"، في مدينة نيوجرسي الأمريكية، بعد اعتدال الطقس وهدوء البرق، وهو ما دفع حكم اللقاء للعودة لاستكمال المباراة بالاتفاق مع اللجنة المنظمة للقاء.

وقام القائمون على ملعب "ميتلايف" بإزالة المياه عن عشب الملعب، ثم عاد لاعبو الريال وبرشلونة لإجراء عمليات الإحماء واستكمال المباراة من الدقيقة 12.

وكتبت شاشة ملعب "ميتلايف" الذي يحتضن كلاسيكو الريال وبرشلونة: "لقد تم حل الوضع وأصبح كل شيء آمن، ليعود الناس إلى مقاعدهم المخصصة".