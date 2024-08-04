استعدادا للموسم الجديد.. ليفربول يكتسح مان يونايتد بثلاثية وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - قاد محمد صلاح فريق ليفربول لفوز كبير على مان يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم الأحد، في إطار الجولة الصيفية ضمن استعدادات الطرفين لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

أحرز كارفاليو هدف التقدم لصالح ليفربول أمام مان يونايتد، في الدقيقة 10 بعد مراوغة رائعة للنجم البرازيلي كاسيميرو.

وفي الدقيقة 36، أضاف كورتيس جونز الهدف الثاني لفريق ليفربول أمام مان يونايتد، بأسيست ومجهود رائع من محمد صلاح، وعزز كوستاس تسيميكاس تقدم ليفربول بهدف ثالث داخل شباك مانشستر يونايتد، في الدقيقة 61 من أحداث الشوط الثاني.