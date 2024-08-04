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برشلونة يفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وديًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - فاز فريق على بهدفين مقابل هدف، فى الكلاسيكو الودي الذي جمع الطرفين فجر اليوم الأحد، على ملعب "ميتلايف" ضمن الجولة الصيفية للفريقين استعداداً للموسم الجديد 2024-2025.

وتوقفت المباراة لمدة 30 دقيقة بعد مرور 12 دقيقة من عمر اللقاء بسبب سوء الأمطار والبرق في ملعب "ميتلايف"، ثم تم استئنافها مرة أخرى بعد هدوء الطقس من جديد.

أحرز هدف التقدم لفريق برشلونة، باو فيكتور في الدقيقة 41 بأسيست رائعة من النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وفي الدقيقة 54، سجل باو فيكتور الهدف الثاني لفريق برشلونة أمام ريال مدريد، بعد تمريرة عرضية رائعة من الجهة اليمني.

وقلل نيكو باز الفارق لصالح ريال مدريد أمام برشلونة إلى 1-2 بالدقيقة 82 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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