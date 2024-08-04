شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة إنبى في الجولة المؤجلة من الأسبوع 22 من مسابقة الدورى، والتي تجمعهما غدًا الاثنين.

ويعمل الجهاز الفني للزمالك على إنهاء البطولة بشكل جيد وتحقيق الاستفادة المطلوبة من اكتشاف بعض اللاعبين الشباب، مع تحديد العناصر التي سيتم الاستغناء عنها بشكل نهائي أو خروجها على سبيل الإعارة، بالإضافة لتحديد الصفقات التي سيتم الاستعانة بها لتدعيم صفوف الفريق عقب سداد مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا وحل أزمة إيقاف القيد.

وفاز فريق الزمالك على الجونة بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 49 فى المركز الخامس، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 45 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

وفى المقابل يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 13 مواجهة وسجل لاعبيه 29 هدفا وتلقت شباكه 43 هدفا.