شكرا لقرائتكم خبر عن ينتظر هدية زد إف سي.. هل يحسم الأهلى تتويجه بلقب الدوري المصري الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت ساعة الحسم فى بطولة الدوري المصري ، بعدما بدأت ملامح البطل تظهر، حيث بات الاهلى على بعد 4 نقاط فقط من الاحتفاظ بلقب الدوري للنسخة الثانية على التوالي، حيث سيعني وصوله إلى النقطة 79 حسم تتويجه بالمسابقة رسميا هذا الموسم، بغض النظر عن نتائج أقرب ملاحقيه بيراميدز

ويواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري، فيما يلاقى بيراميدز منافسه زد إف سى فى التاسعة مساءً أيضاً.

ويتوج الأهلي باللقب المحلي في مباراة المقاولون العرب، بعدة سيناريوهات، أولها الفوز على الذئاب مع تعثر بيراميدز، سواء بالتعادل أو الخسارة أمام زد. وقتها سيرتفع رصيد الأهلي إلى 78 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند 70 نقطة، أو يرتفع حال التعادل إلى 71 نقطة، ويتبقى أمام الفريق السماوي مباراتان فقط، وبالتالي لن يستطيع اللحاق بالأهلي.

السيناريو الثاني يتمثل فى تعادل الأهلي مع المقاولون بجانب خسارة بيراميدز أمام زد، وفى هذه الحالة يحسم الفريق الأحمر أيضا لقب الدوري، لاتساع الفارق مع بيراميدز إلى 6 نقاط مع تفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة (3-2 و1-0).

ويحتاج بيراميدز إلى معجزة للفوز باللقب، تتمثل في انتصاره خلال مبارياته المتبقية ليصل إلى 79 نقطة، بجانب حصد الأهلي 3 نقاط بحد أقصى من 5 مباريات.

ويتبقى للأهلي، مباريات المقاولون العرب وسموحة وزد وإنبي ومودرن سبورت، بينما يتبقى لبيراميدز، مواجهات زد والداخلية وطلائع الجيش.