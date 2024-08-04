شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد فى مواجهة قوية أمام الأرجنتين بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد تحدياً قوياً عندما يلتقي مع الأرجنتين فى الثانية عشرة ظهر اليوم، الأحد، فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024 ، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 .

ونجح منتخب مصر لرجال كرة اليد الوصول للنقطة الخامسة بدور المجموعات بعد الفوز على نظيره النرويجى بنتيجة 26-25 فى رابع مواجهاته بأولمبياد باريس.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.

من جانبه أكد علي زين، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن مباراة النرويج فى منافسات أولمبياد باريس كانت صعبة ولكن لا نريد المبالغة في الفرحة، مشددا على أن منتخب النرويج وصيف العالم والمباراة أمامه كانت صعبة حتى آخر ثانية في اللقاء.

وقال علي زين في تصريحات صحفية، "إننا كنا نتابع مباراة منتخب كرة القدم وكنا سعداء بوصوله إلى نصف نهائي البطولة"، مؤكدا أننا نتمنى أن يحقق منتخبي اليد وكرة القدم ميدالية أولمبية.

بينما يرى عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن منتخب الفراعنة "رجالة على قدر المسئولية" لما أثبتوه على مستوى الخبرات فى مباراة الفوز على النرويج لضمان التأهل إلى ربع نهائى أولمبياد باريس 2024.

وقال صلاح فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن لاعبى المتخب بواقع خبراتهم أصبحوا قادرين على العودة للمباراة وتحقيق الفوز حتى الثوانى الأخيرة، فى ظل خبرات اللاعبين وخاصة المحترفين.