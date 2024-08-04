شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يحتفل بلقب نادى القرن الأفريقي بفوز تاريخى على ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 07:30 ص

تمكن النادى الأهلى من تحقيق فوز تاريخى على ريال مدريد الإسبانى بهدف مقابل لا شىء فى مباراة ودية أقيمت بينهما باستاد القاهرة في مثل هذا اليوم 4 أغسطس 2001.

أقيمت المباراة الودية بمناسبة احتفال الأهلى بتتويجه بلقب نادى القرن الأفريقى، وحصول الفريق الإسبانى على لقب بطل القرن الأوروبى.

مثّل الأهلى فى هذا اللقاء عصام الحضرى فى حراسة المرمى وأشرف أمين وشادى محمد ووائل جمعة وسعيد عبد العزيز، وحسام غالى وهادى خشبة وخالد بيبو ومحمد جودة، وأحمد أبو مسلم وعلاء إبراهيم.

بينما لعب ريال مدريد بتشكيلة مكونة من سيزار فى حراسة المرمى، وفرندو هيرو وجيرمى وكارنكا وروبرتو كارلوس وماكليللى وهيليجيرا وفيجو وزين الدين زيدان، وسافيو ورؤول جوانزاليس.

أحرز هدف الفوز للنادى الأهلى اللاعب النيجيرى صنداى فى الدقيقة 51 من عمر المباراة فى هجمة بدأت من خالد بيبو، والذى مررها إلى حسام غالى والذى قام بدوره بمراوغة سيزار حارس مرمى ريال مدريد، ثم مرر الكرة إلى اللاعب النيجيرى إبراهيم صنداى المنضم حديثا للأهلى وقتها.



كان اللقاء هو الأول للساحر البرتغالي مانويل جوزيه مع المارد الأحمر، تحت أنظار أكثر من 75 ألف متفرج باستاد القاهرة، احتشدوا للاحتفال بنادي القرن الذي استضاف النادي الملكي ليشاركه الاحتفال.