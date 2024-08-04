شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن استعادة الانتصارات أمام زد إف سي فى الدوري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، يستضيف فريق بيراميدز، نظيره زد إف سي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة 29 من عمر مسابقة دوري NIle، والذي يقام باستاد الدفاع الجوي، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 70 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 54 هدفاً واستقبلت شباكهم 24.

بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، فاز في 12 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو زد 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 28.

يدخل فريق بيراميدز مباراة الليلة بمعنويات منخفضة، بعد تراجع نتائج الفريق في اللقاءات الماضية وغياب الانتصارات عن الفريق السماوي، حيث خسر ذهاباً وإياباً أمام الأهلي، ثم تعادل بهدف لمثله مع الزمالك، وأخيراً تعادل مع فاركو في اللقاء الماضي بهدفين لكل فريق.

ويتمسك بيراميدز بفرصته في المنافسة على الدوري رغم صعوبة الأمر، بعدما رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة 75 في صدارة جدول الترتيب ويتبقى له 4 نقاط فقط لحصد اللقب للعام الثاني على التوالي.

بينما على الجانب الآخر، يدخل فريق زد مباراة الليلة تخت القيادة الفنية لمجدي عبد العاطي، بمعنويات مرتفعة بعد حصد انتصار ثمين في اللقاء الماضي على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث يبحث فريق زد عن إنهاء الموسم في مركز متقدم بجدول الترتيب.