شكرا لقرائتكم خبر عن غياب العروض يقرب أشرف بن شرقي من الزمالك.. ومفاوضات على الراتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المغربي أشرف بن شرقي ، جناح فريق الزمالك والريان القطري السابق، أحد أبرز الأسماء التي تتردد على الساحة الرياضية فى مصر مع كل ميركاتو، نظرًا لارتباط جماهير القلعة البيضاء باللاعب المغربي، الذى نجح في ترك بصمة واضحة مع الفريق خلال الفترة التي لعب فيها للزمالك، وفى فترة الانتقالات الصيفية الحالية تردد اسم بن شرقى داخل أروقة نادى الزمالك من جديد، على أمل عودته، فى ظل انتهاء رحلته مع الريان القطرى وأصبح لاعبًا حرًا، الأمر الذى يجعل فرص انتقاله أسهل وأوفر عما إذا كان مرتبطًا بعقد مع أحد الأندية.

وكشف مصدر بالزمالك كواليس اقتراب التوصل لاتفاق مع المغربى بن شرقى للعودة للقلعة البيضاء الموسم المقبل، وأكد المصدر أن بعض المقربين من مجلس إدارة الزمالك تحدثوا مع شقيق أشرف بن شرقي حول إمكانية عودته للقلعة البيضاء، لافتا إلى أن الأمر لا يتخطى كونه جس نبض ولم يرتق لأى مفاوضات رسمية مع اللاعب أو وكيله.

وأضاف المصدر، أن الزمالك يرغب بالفعل فى استعادة بن شرقي إلا أن الراتب يمثل عائقا كبيرا فى إتمام الصفقة، حيث إن اللاعب كان يحصل على راتب كبير عندما رحل عن الزمالك، يقدر بمليون و800 الف دولار، ورغم أن المبلغ قد يقل إلى مليون ونصف المليون دولار إلا أنه مبلغ ضخم للغاية قياساً بظروف النادي الأبيض حاليا.

وتابع المصدر حديثه، أن بن شرقى لا يمتلك أي عروض في الفترة الحالية ما يجعل مصير اللاعب مجهولاً، وقد يؤدى هذا الأمر لاقتراب عودته للزمالك، وتدور المفاوضات مع شقيق اللاعب في الوقت الحالي حول إمكانية تخفيض راتبه حتى يصل إلى مليون دولار، وحينها سيتم طرح الأمر على مجلس الإدارة لبحث إمكانية تقديم عرض رسمي وحسم الصفقة.