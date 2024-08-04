شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستطلع هلال حسم الدوري أمام المقاولون العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويتطلع أهلى كولر لمواصلة قطار انتصاراته، الذى وصل لـ18 انتصارا متتاليا، وذلك ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، وفي المقابل يفتش المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس عن الخروج بنتيجة إيجابية ضمن خطة الهروب من الهبوط للقسم الثانى.

ويحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة، حقق الفوز فى 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 66 هدفاً وتلقت شباكه 24.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في عشرة مواجهات وخسر 16 مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدف وتلقت شباكه 51.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

ويتوج الأهلي باللقب المحلي في مباراة المقاولون العرب، بعدة سيناريوهات، أولها الفوز على الذئاب مع تعثر بيراميدز، سواء بالتعادل أو الخسارة أمام زد. وقتها سيرتفع رصيد الأهلي إلى 78 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند 70 نقطة، أو يرتفع حال التعادل إلى 71 نقطة، ويتبقى أمام الفريق السماوي مباراتان فقط، وبالتالي لن يستطيع اللحاق بالأهلي.

السيناريو الثاني يتمثل فى تعادل الأهلي مع المقاولون بجانب خسارة بيراميدز أمام زد، وفى هذه الحالة يحسم الفريق الأحمر أيضا لقب الدوري، لاتساع الفارق مع بيراميدز إلى 6 نقاط مع تفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة (3-2 و1-0).

ويحتاج بيراميدز إلى معجزة للفوز باللقب، تتمثل في انتصاره خلال مبارياته المتبقية ليصل إلى 79 نقطة، بجانب حصد الأهلي 3 نقاط بحد أقصى من 5 مباريات.

ويتبقى للأهلي، مباريات المقاولون العرب وسموحة وزد وإنبي ومودرن سبورت، بينما يتبقى لبيراميدز، مواجهات زد والداخلية وطلائع الجيش.

ويتواصل غياب علي معلول وعمرو السولية للإصابة بينما يغيب كل من كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء بسبب المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وفي المقابل يرفع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب شعار لابديل عن الفوز الليلة لضمان البقاء بين الكبار في دوري الأضواء والشهرة بالموسم المقبل، ففي حالة الخسارة من الاهلى الليلة سيلعن هبوط ذئاب الجبل لدوري المحترفين بشكل رسمي برفقة فريق الداخلية قبل نهاية بطولة الدوري.

ويمتلك المقاولون العرب 25 نقطة في رصيده بالمركز الـ 17 بجدول الدوري، حيث خاض المقاولون 31 مباراة في المسابقة ويتبقى له 3 مواجهات فقط، أمام كل من، الأهلي، والجونة والإسماعيلي.

وفي حالة فوز المقاولون العرب على الأهلي، سيبقي على آماله في البقاء بالمسابقة في انتظار تعثر الفرق المتنافسة، بينما في حالة الهزيمة سيتأكد هبوط ذئاب الجبل رسمياً إلى القسم الثاني.

ويتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 25 في حالة الهزيمة من الأهلي، وسيكون أمامه مباراتين فقط لرفع رصيده إلى 31 نقطة في حالة الفوز بهما، وهو نفس رصيد فريق فاركو صاحب الـ 31 نقطة في جدول المسابقة، وفي حالة العودة لفرق الأهداف سيكون الأمر لصالح الفريق البرتقالي.

حيث كان المقاولون وفاركو قد تعادلا في مواجهتي الدوري بهدف لمثله، في مباراتي الذهاب والإياب، بينما يصب فارق الأهداف في مصلحة فاركو، حيث أحرز الفريق البرتقالي 32 هدفاً واستقبل 43، بينما سجل المقاولون العرب 31 هدفاً واستقبل 51.