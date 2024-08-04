شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة لفرنسا بنصف نهائى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبي مساء اليوم، الأحد، المران الأخير على ملعب بارك أولمبيك ليون، استعداداً لواحدة من أهم مباريات هذا المنتخب أمام فرنسا، والمقرر لها العاشرة مساء غدٍ، الإثنين، فى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 ، وهي المباراة التي يتطلع فيها الفراعنة الصغار لمواصلة رحلة المجد فى الأولمبياد والفوز على فرنسا البلد المستضيف من أجل التأهل لنهائي الدورة الأولمبية، وجاء تأهل الفراعنة الصغار لنصف نهائي الأولمبياد بعد الفوز على باراجواى بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

ويتطلع ميكالى المدرب البرازيلي لتجهيز لاعبيه على الصعيد الفني والمعنوي من أجل خوض مباراة الغد بكل جدية وتركيز لاصطياد "الديك" الفرنسي، أحد أبرز المُرشحين للتتويج بالميدالية الذهبية، لكن الفراعنة الصغار لديهم إصرار وعزيمة لمواصلة التحدي، خاصة بعد الفوز على إسبانيا في دور المجموعات وتصدر المجموعة، ثم الفوز على باراجواي، ويعول المدرب البرازيلي على جهود جميع لاعبي المنتخب بقيادة القائد محمد النني وأحمد مصطفى زيزو الذي تعرض لإصابة في مباراة باراجواي، وظل موقفه من المشاركة في لقاء الليلة غامضاً حتى الساعات الأخيرة بجانب إبراهيم عادل نجم الشباك في الدورة الأولمبية، ومعهم أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبدالمجيد، أحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة ومحمود صابر.

وحرص المدرب البرازيلي للمنتخب الأولمبي على متابعة أكثر من مباراة للمنتخب الفرنسي أخرها لقاء الأرجنتين الذي حسمته الديوك الفرنسية، ويعقد ميكالي جلسات مع لاعبي المنتخب الأولمبي من أجل شرح نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي قبل لقاء الغد المرتقب.

من جانبه، أبدى ميكالي سعادته التامة بالفوز على باراجواي والتأهل لنصف نهائي الأولمبياد ، موضحاً أن سر هذا النجاح يعود إلى الكثير من القتال والعطاء والإيمان بالحلم حتى النهاية، وهذا ساهم في فوز الفريق على باراجواي ، وأضاف "سنواصل الحلم وهو حق لا يمكن لأحد انتزاعه مننا، وسعيد للغاية من أجل الشعب المصري، الحلم لا يزال مستمرا".

فيما حقق محمد الننى رقما مميزا بعدما عادل الثنائي على الحسنى ومحمد بدوى في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب مصر في الأولمبياد برصيد 8 مباريات لكل لاعب ، وشارك النني في أولمبياد 2012 مع المنتخب الأولمبي الذي كان يقوده هاني رمزي وخاض 4 مباريات أمام البرازيل ونيوزلاند وبيلا روسيا في دور المجموعات ، واليابان في دور ربع النهائي ، كما شارك في البطولة الحالية باريس 2024 باعتباره أحد اللاعبين الكبار فوق السن، وشارك في 4 مباريات أمام كل من الدومينيكان وأوزباكستان وإسبانيا وباراجواى، ليتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في الأولمبياد.