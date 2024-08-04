شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتقد 12 لاعباً أمام المقاولون الليلة أبرزهم الشناوى وعبد المنعم وكهربا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلى في مباراة المقاولون العرب كل من، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم بسبب الإجهاد، بينما اشتكى كهربا من الإصابة بالتواء في الكاحل، بجانب الإجهاد.

ويغيب عمرو السولية وعلي معلول وطاهر محمد طاهر للإصابة، وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس للتواجد مع المنتخب الاوليمبى ، وموديست وكريستو وأليو ديانج للرحيل.

وتضم قائمة الاهلى لمواجهة المقاولون العرب كلاً من:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد عابدين، عمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أكرم توفيق، مروان عطية، كريم نيدفيد، حسين الشحات، رضا سليم، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.